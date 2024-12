Professor Vitorino deve assumir a Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre

Convidado pelo prefeito reeleito da Capital, Sebastião Melo (MDB), para integrar o primeiro escalão do novo governo, o vereador eleito Professor Vitorino (MDB) confirmou nesta quarta-feira (18) que será o próximo secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre. Durante a última sessão plenária do ano da Câmara Municipal, o parlamentar afirmou aguardar pelo anúncio oficial de sua nova posição, mas que, de sua parte, “está tudo certo”.





Vereador reeleito neste ano, Vitorino pretende se afastar da Câmara para assumir o cargo no Executivo, dando assim espaço na bancada do MDB para Idenir Cecchim, atual líder do governo na casa. O parlamentar buscou a reeleição, mas ficou como suplente para a próxima legislatura. Muito próximo do prefeito, Cecchim afirma que deve seguir como líder da base governista. “Vamos continuar aqui e continuar com o trabalho que sempre fizemos”, coloca ele. Em relação ao aumento do número de assentos da oposição ao governo na Câmara nos próximos quatro anos, o vereador afirma que o seu trabalho como líder do governo seguirá e que as decisões das urnas serão respeitadas.



Sobre a ida de Vitorino para a secretaria, Cecchim avalia como uma boa adição ao governo. “O vereador Vitorino é muito capaz, ele já foi secretário adjunto da pasta e conhece a cidade. Acho que o prefeito Melo vai estar muito bem servido”, afirmou.