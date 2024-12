Aprovada prorrogação do Escritório de Reconstrução em Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (18) a prorrogação do Programa Porto Alegre Forte e do Escritório de Reconstrução até o final de 2025. Com isso, será mantida toda a sua estrutura funcional, o que gerou críticas de parlamentares da oposição, cujas bancadas votaram contra a matéria. A proposta acabou sendo passando com 20 votos favoráveis e oito contrários.

LEIA TAMBÉM: Projeto de Lei busca criar cartão para compra de material escolar na rede municipal

Sob comando do secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Germano Bremm, a estrutura foi criada em julho de maneira temporária com o objetivo de responder aos problemas causados pela enchente que devastou a Capital no mês de maio. Seu encerramento estava previsto para 31 de dezembro deste ano.

Ao todo, fazem parte do Escritório 12 cargos comissionados do alto escalão do governo. Eles podem ter uma gratificação acumulada de até R$ 10 mil. Com isso, as remunerações mensais são de até R$ 21,1. Em 2025, as despesas de pessoal da pasta podem chegar a R$ 3,4 milhões.