Líder do MST, João Pedro Stedile recebe medalha do Mérito Farroupilha

Fundador e líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stedile recebeu na ta segunda-feira (16) a Medalha do Mérito Farroupilha, a maior honraria da Assembleia Legislativa do RS. A outorga foi proposta pelo deputado estadual Adão Pretto (PT).

O Salão Júlio de Castilhos do Parlamento, onde foi realizada a entrega, esteve lotado de militantes do MST que acompanharam a cerimônia. Stedile, ao receber a medalha, a beijou e vestiu um chapéu do movimento, enquanto os presentes fizeram um canto em prol de reforma agrária.



Ao discursar, o líder do MST fez um longo relato histórico da luta por terra e por reforma agrária no Rio Grande do Sul e no Brasil e também homenageou participantes do MST já falecidos. “O que nós estamos aqui celebrando é a luta social, de massas. Ninguém luta sozinho”, afirmou Stedile.



O proponente da outorga, deputado Adão Pretto, também discursou e, após, proclamou uma poesia em homenagem ao MST, que em 2024 completa 40 anos de fundação. “Hoje é um dia que vai ficar marcado no parlamento gaúcho: a entrega da maior honraria deste parlamento a um lutador social”, disse o parlamentar.



A concessão da honraria a Stedile foi aprovada pela Mesa Diretora em janeiro deste ano. Na semana passada, deputados identificados com a direita apresentaram requerimento para impedir a entrega da medalha, mas por ausência de viabilidade jurídica o pedido não foi aceito.



Marcaram presença na cerimônia de entrega do Mérito Farroupilha, além dos militantes do MST, deputados estaduais e federais de partidos de esquerda, além de outros agentes políticos relacionados com o movimento.