Lula posta vídeo caminhando no hospital após cirurgia

Nesta sexta-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou o primeiro vídeo nas redes sociais, desde a cirurgia na cabeça, realizada na última terça-feira (10). O presidente aparece caminhando pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale, responsável pelo procedimento. Junto ao vídeo, o Lula agradeceu as ações e palavras de conforto, por meio do X.