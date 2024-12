Lula passa bem e está lúcido após cirurgia no cérebro

O presidente segue com dreno enquanto aguarda outros exames de rotina e com acompanhamento médico. Lula foi internado na noite de segunda-feira (8) após sentir dores de cabeça. Em outubro, ele havia sofrido uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. Segundo os médicos que atendem Lula, não houve lesão no cérebro e a alta hospitalar deve ocorrer em uma semana.