Ex-deputado constituinte gaúcho, Júlio Costamilan morre aos 90 anos

O ex-deputado federal gaúcho Júlio Costamilan faleceu nesta segunda-feira (09) aos 90 anos, as causas do óbito não foram anunciadas. Em sua terra natal, Caxias do Sul, o prefeito Adiló Didomênico (PSDB) decretou luto oficial por três dias.

Costamilan nasceu em 1934 no município da Serra Gaúcha, onde também iniciou sua carreira política. Em 1959, ele foi eleito pela primeira vez como vereador no parlamento caxiense, à época pelo PTB, sendo reeleito em 1962. Ao longo da segunda legislatura, migrou para o MDB. Já na nova sigla, exerceu o terceiro mandato, ao longo do qual também presidiu a Câmara Municipal, em 1970.

Na sua extensa carreira política, atuou como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a partir de 1947 e, após um mandato, elegeu-se deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 1978. Ele permaneceu no Congresso Nacional até 1991, quando deixou a vida pública para se dedicar à advocacia.

Enquanto deputado federal, Costamilan participou da Assembleia Nacional Constituinte, presidida por Ulysses Guimarães, e que resultou na formulação da Constituição Federal, promulgada em 1988.