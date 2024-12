Granpal pede audiência com o governo federal em busca de recursos prometidos

Os municípios da Região Metropolitana vão pressionar o governo federal pela resolução de pontos ainda sem solução com relação ao repasse de verbas em consequência das enchentes. A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) está aguardando a confirmação de uma reunião com o ministro Rui Costa, da Casa Civil para tratar dos R$ 6,5 bilhões do fundo de reconstrução, valor que ainda não foi depositado. A informação é do presidente da associação e prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata durante o último Almoço Metropolitano de 2024 realizado nesta terça-feira (10), no Instituto Caldeira.



Conforme Maranata, o prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Batistella, está aguardando a vinda do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, ao Rio Grande do Sul, provavelmente na próxima semana, para tratar de outra pendência com o governo federal. Na pauta do encontro o prazo para a reconstrução das casas atingidas pelas cheias de maio que estão sem previsão. “A gente precisa ter essa resposta para dar para a população. Além disso, todas as cidades têm um volume muito grande de pessoas que ainda não receberam uma orientação sobre a construção e entrega de suas residências”, comenta o presidente da Granpal.



Ainda segundo Maranata, a entidade está preocupada com a questão da dragagem, que ainda depende de trâmites junto à Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente (Fepam). “O navio EVA Shanghai, passou 20 dias fundeado no canal de Itapuã, em Viamão e desistiu de descarregar a carga de fertilizantes em Porto Alegre, retornando para Rio Grande para o serviço, mesmo com a dragagem emergencial sendo realizada desde o começo da semana na área. Isso é inacreditável”, diz o prefeito de Guaíba.

Cenário de falta de repasses de verbas prometidas

Ele também chamou a atenção para que este cenário de falta de repasse das verbas prometidas seja solucionado para que os prefeitos consigam fechar as contas do ano. “A maioria vai fechar as contas, mas esse dinheiro a gente teve que tirar de alguma outra pasta para poder suprir aquela necessidade. Então, vai ser uma reposição para que se possa fazer os investimentos que estavam previstos e alguma outra obra que ficou parada por falta de verba”, disse.

Durante o Almoço Metropolitano, a Granpal promoveu uma série de homenagens para os prefeitos que encerram o mandado este mês e não foram reeleitos.