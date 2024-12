Em audiência no STF, Uber diz que liberdade é incompatível com vínculo pela CLT

No segundo dia de audiência pública para debater o tipo de vínculo entre motoristas de aplicativo e as empresas no Supremo Tribunal Federal (STF), Caroline Perônio Arioli, diretora jurídica da Uber no Brasil, afirmou que a liberdade de trabalho da Uber "é incompatível com as obrigações de um vínculo de emprego como hoje está previsto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)".

As audiências sobre o tema começaram nesta segunda (9) e foram retomadas na manhã de terça (10) pelo ministro Edson Fachin, relator de um caso de repercussão geral entre a Uber e um motorista do Rio de Janeiro (RJ) no Tema 1.291. O que for decidido na ação valerá para todos os casos do tipo no País.

Caroline disse ainda ser necessário que a discussão sobre o tema deixe de ser apresentada de forma binária.

"A Uber é uma empresa de tecnologia que mudou a vida dos brasileiros. Ela mudou principalmente a rotina de pessoas das classes C, D e E. Para esses indivíduos, os aplicativos são uma alternativa de mobilidade de qualidade mais acessível", disse.

Assim como no primeiro dia, os debates se concentraram mais uma vez entre os que defendem o vínculo pela CLT e os que apontam que a atividade é autônoma. Quem se posiciona pelo registro em carteira aponta a existência de características como subordinação, onerosidade, pessoalidade e a habitualidade.

Os que são contra afirmam que o profissional escolhe a hora que trabalha e não está subordinado a nenhuma chefia. A liberdade econômica nas relações no País também são reforçadas pelo grupo.

No Congresso, porém, há um projeto em andamento enviado pelo governo Lula em fevereiro deste ano, que cria uma nova categoria de trabalhadores, "motorista de aplicativo de veículo de quatro rodas". A proposta não abrange motoentregadores.

Gabriela Neves Delgado, professora e pesquisadora do grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania da Faculdade de Direito da UnB (Universidade de Brasília), aponta, em contraponto, que apesar de o grupo se apresentar ao grande público como uma empresa de tecnologia, a atividade econômica efetivamente desenvolvida é a de serviços de transporte a usuários individuais.

O professor da UFBA Murilo Carvalho Sampaio apontou que a CLT já comporta trabalhos flexíveis, assim, a legislação já inclui trabalhadores que possuem jornadas livres.

"As plataformas podem, se quiserem, promover o trabalho autônomo, mas isso precisa ser algo real e genuíno e não uma promessa falaciosa que não ecoa na realidade", disse.

A Uber aponta que mais de 5 milhões de brasileiros já passaram pela plataforma como motoristas e cerca de R$ 140 bilhões já foram repassados pela empresa para os prestadores de serviços.

Segundo pesquisa feita pelo Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), entre os anos de 2022 e 2024, houve um aumento de 35% no número de motoristas e de 18% no de entregadores. A maioria destes trabalhadores são homens pretos e pardos de 20 a 50 anos que possuem ensino médio completo.

O estudo aponta também que a média de horas trabalhadas em corridas por mês - sem considerar o tempo de espera entre viagens - é de cerca de 85 horas para motoristas e de 39 horas para os entregadores.