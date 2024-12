Brito apresentará proposta de auxílio-saúde e reajuste salarial a funcionários da Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito (PP) deverá apresentar na terça-feira (03) à mesa diretora uma proposta de auxílio-saúde a servidores da Casa. Nas redes sociais, o parlamentar publicou um vídeo no qual afirma que o valor deverá ser de R$ 800, utilizado para pagar o plano de saúde do funcionário.