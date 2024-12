Orçamento de Porto Alegre para 2025 é aprovado pelos vereadores

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta segunda-feira (02) o orçamento da prefeitura para 2025. A Lei Orçamentária Anual (LOA) teve um trâmite tranquilo, com a rejeição de apenas 10 parlamentares, todos da oposição. A previsão é de que as receitas e as despesas municipais sejam equilibradas ao longo do próximo ano, sendo ambas estimadas em R$ 12,3 bilhões .

Votação de emendas esteve de acordo com a relatoria



A maioria das emendas foram votadas em bloco, conjuntamente ao projeto. Assim, a votação seguiu o script proposto no parecer apresentado pelo relator Tiago Albrecht (Novo), rejeitando ou aprovando as emendas conforme proposto no relatório.

A única emenda votada separadamente ao projeto foi uma protocolada por Albrecht e que previa a remissão de IPTU sobre imóveis de propriedade de associações comunitárias. A proposta foi destacada pela base do governo, que pretendia rejeitá-la, mas rachou e não obteve sucesso. Assim, a emenda foi aprovada com 15 votos: os dez da oposição somados aos das bancadas do Novo, do PL e da vereadora Mari Pimentel (Republicanos).

Duas emendas populares compunham o projeto. Uma delas, foi rejeitada. De autoria do Sindicato dos Municipários (Simpa), ela previa reposição de índices inflacionários dos vencimentos do funcionalismo municipal totalizando 29,55%. Embora nas galerias houvesse um grupo de manifestantes pressionando para que a emenda fosse destacada e votada em plenário, a oposição não conquistou as doze assinaturas necessárias para que isso ocorresse. No relatório de Albrecht, ela acabou sendo rejeitada em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A outra emenda popular, embora tenha sido aprovada, teve o seu valor reduzido. Protocolada pelo Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela amplia a alocação de verbas para convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A proposta apresentada originalmente era de aproximadamente R$ 24 mil. Com a subemenda do relator, o montante reduziu a R$ 5 mil.

As únicas emendas de vereadores rejeitadas foram 29 das protocoladas pelos parlamentares da oposição que já haviam sido rejeitadas no relatório da LOA. A única impositiva na lista era de autoria de Engenheiro Comassetto (PT), que, de acordo com o parecer do projeto de lei, "ao longo da tramitação constatou-se que apresentava vícios insanáveis".

Os recursos, no entanto, não foram perdidos, sendo realocados para outra emenda do vereador que destina verba à Associação dos Moradores do Loteamento Santa Paula para aquisição de mobiliário e materiais.

As demais rejeições foram em projetos que alteravam a redação da LOA. Entre eles, estavam propostas que ampliavam recursos à reserva do Orçamento Participativo, a políticas públicas para a pessoa idosa e ao diagnóstico e monitoramento ambiental, entre outras.