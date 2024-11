Bento Gonçalves corta Bolsa Família de homens sem filhos e sugere prática

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira (PSDB), usou suas redes sociais para divulgar uma de suas ações que visa “reduzir o Bolsa Família e dar trabalho aos beneficiários”. Ele cortou o programa de homens sem filhos na cidade.

Em Bento, foram identificados 40 homens nesta situação. A administração ligou e visitou as casas onde eles moravam. A partir disso, 35 foram eliminados dos repasses.

“Importante é tirar essas pessoas do benefício e fazer elas trabalharem formalmente. A falta de mão de obra na nossa região está acontecendo por muitas razões, mas uma delas é esse excesso do Bolsa Família, que serve como uma bengala”, argumenta o prefeito.

“Se a gente conseguiu fazer isso em Bento, dá para fazer em tudo que é lugar do Brasil”, sugere.

Bento soma, segundo o gestor público, o menor número de beneficiários do Bolsa Família em populações acima de 50 mil habitantes no Rio Grande do Sul. O município tem 120 mil pessoas.

Siqueira calcula que se mais prefeituras fizessem o mesmo que ele no Estado, haveria 3,5 mil homens aptos a serem cortados do benefício. No Brasil, seriam 70 mil. O prefeito defende que se saia da dependência do governo.

A assessoria de imprensa da prefeitura de Bento informa que a iniciativa integra o programa Bento em Ordem. “O foco inicial está em cadastros unipessoais, de homens e mulheres com idade entre 18 e 40 anos. Esses são encaminhados para vagas de trabalho”, detalha o documento.

No total, 2.115 cidadãos são beneficiados pelo programa na cidade. O objetivo, agora, é criar um pacto acerca do assunto, abrangendo outras localidades. “Foram contatados os municípios da região para ampliação do programa”, complementa a nota da prefeitura.

“Encaminhado para a Câmara de Vereadores na última segunda-feira (25), o projeto de Lei da Ordem do Bolsa Família estabelece medidas para coibir fraudes no Programa Bolsa Família e garantir a correta destinação dos recursos públicos aos cidadãos que realmente necessitam”, continua o texto.

Assista ao vídeo do prefeito: