Conferência Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre será em janeiro

A 7ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, será realizada em 23 e 24 de janeiro de 2025. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (28) pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) durante uma reunião com o Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam).

LEIA TAMBÉM: Projeto propõe alterações no Conselho do Meio Ambiente de Porto Alegre

Tendo como tema central "Emergência climática: o desafio da transformação ecológica", a etapa municipal está em conformidade com a Portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) nº 1.079, de 10 de junho de 2024, que convoca a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. A etapa de Porto Alegre ocorrerá na sede da Smamus, localizada na rua Luiz Voelcker, número 55, no bairro Três Figueiras.



Será publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) a portaria que institui a Comissão Organizadora Municipal da 7ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, com representantes dos setores público, privado e sociedade civil. A 6ª conferência ocorreu em novembro de 2022 e mobilizou cerca de 270 pessoas.