Após crise da carne, comissão do Senado convida CEO do Carrefour e embaixador francês

embaixador da França e ao CEO do Carrefour no Brasil para que eles se posicionem a respeito da crise desencadeada pelo A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quarta-feira (27) um convite aopara que eles se posicionem a respeito da crise desencadeada pelo boicote da rede francesa à carne brasileira

"Colocar uma imagem ruim, falsa, sobre os produtos brasileiros, não podemos admitir. O pedido de desculpas do CEO francês [do Carrefour] foi um pedido pífio, em que ele não pede desculpas coisa nenhuma", disse a senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS), autora do pedido.

"Ele diz: Francês compra de francês, da União Europeia, o Carrefour brasileiro que compre dos brasileiros. Essa foi a desculpa dele, e ainda fez um pequeno deboche, na minha opinião, ao dizer que a carne brasileira é gostosa. Concordo com ele que a carne brasileira é boa, tem qualidade e é gostosa."

A senadora afirmou ser preciso entender o porquê "da escalada" contra a carne brasileira e destacou que há outra rede na França colocando em dúvida a qualidade dos produtos nacionais . A rede de supermercados francesa Intermarché também anunciou boicote às carnes bovinas, suínas e aves produzidas em países da América do Sul em geral.

Tereza disse ainda que a ministra da Agricultura francesa fez "duas declarações desastrosas" sobre o tema. Por se tratar de convite, os dois não são obrigados a ir ao Senado Federal. A medida, entretanto, pode soar desrespeitosa ao Brasil, sobretudo por parte da Embaixada da França. Ainda não há data para a reunião na Comissão de Relações Exteriores.

Tereza também destacou a reunião nesta terça-feira (26) da Assembleia Nacional da França, que rejeitou por 484 a 70 votos o acordo União Europeia-Mercosul - resultado que só tem valor simbólico - e pediu retratação às falas pejorativas contra a carne brasileira.

O presidente da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), disse que as declarações do CEO global do Carrefour são "descabidas, afrontosas, absurdas" e afirmou que a medida causou prejuízos à imagem da produção nacional.