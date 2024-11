Bolsonaro, Braga Netto, Valdemar, Heleno; veja os 37 indiciados pela PF sobre trama golpista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi indiciado, junto a outros 36, pela Polícia Federal envolvendo suposta trama golpista para evitar a posse de Lula (PT) em 2022.

Integram a lista o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem e o ex-ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Augusto Heleno.

LEIA TAMBÉM: Cid chega ao STF para depor a Moraes sobre omissões em delação

O inquérito será enviado para o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF (Supremo Tribunal Federal). Com a entrega do relatório, a PF afirma ter encerrado as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) ainda deve avaliar os indícios levantados pela corporação para decidir se denuncia o ex-presidente. Se a denúncia for apresentada, o passo seguinte será a Justiça decidir se torna Bolsonaro réu.

Veja a lista dos indiciados pela PF em investigação sobre trama golpista em 2022: