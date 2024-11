Processo de cassação da vereadora Comandante Nádia (PL) tem audiência marcada

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) agendou para o dia 6 de dezembro a audiência do processo que pede a cassação da vereadora Comandante Nádia (PL). Protocolada pelo seu colega de parlamento, Roberto Robaina (PSOL), a ação a acusa de abuso do poder político durante a campanha eleitoral e pede para que sua candidatura seja indeferida pela corte. Durante a audiência, a acusação e a defesa deverão apresentar ao juiz seus argumentos e provas.

Ela é acusada de ter participado da inauguração do Centro de Operações da Brigada Militar (Copom) no dia 30 de setembro, conduta vedada pelo Código Eleitoral. De acordo com as normas que regem as candidaturas, nenhum postulante a cargo eletivo pode participar em eventos de inauguração de obras públicas no três meses que antecedem o pleito que, neste ano, ocorreu no dia 6 de outubro.

A defesa de Nádia até o momento tem alegado que a vereadora reeleita participou, de maneira discreta, apenas da entrega de tasers e câmeras corporais que ocorreu na mesma ocasião, mas que se ausentou durante a inauguração em questão.

Enquanto isso, a acusação afirma que ela foi citada no discurso do governador Eduardo Leite (PSDB), tendo sido incluída na lista de autoridades presentes no evento que foi divulgado como sendo uma inauguração. Além disso, apontam que apoiadores da candidata teriam distribuído materiais de campanha próximos à porta de entrada do local durante a solenidade.