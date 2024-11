Moraes convoca Mauro Cid para ser ouvido no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para esta quinta (21) audiência com o tenente-coronel Mauro Cid para discutir os termos de sua delação premiada. A Policia Federal (PF) enviou na terça-feira (19) um relatório ao ministro dizendo que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) tem descumprido cláusulas do acordo.

A eventual anulação da delação deve manter válidas as provas e os depoimentos do militar, mas Cid pode perder os benefícios obtidos no acordo.

Moraes já enviou o relatório para a Procuradoria-Geral da República, que deve se manifestar sobre a colaboração do militar.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro prestou novo depoimento à PF nesta terça sobre as investigações de tentativa de golpe. Cid deixou a sede da corporação no início da noite, acompanhado pelo advogado Cezar Bittencourt.

A defesa do militar disse não ver razões para se questionar a validade da delação de Cid. A avaliação na PF é que Cid tem omitido informações e dificultado a investigação, contrariando o próprio acordo firmado com o militar.