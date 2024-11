Prazo para circulação de "carrinheiros" em Porto Alegre poderá ser ampliado

Um projeto de lei que amplia o prazo para a circulação dos veículos movidos por tração humana em Porto Alegre até o final de 2025 foi aprovado nesta quarta-feira (13) pela Câmara Municipal da Capital. De autoria do vereador Jonas Reis (PT), a proposição tinha como base a Lei nº 10.531, de 2008, que proibia a movimentação dos chamados "carrinheiros" no município a partir de 31 de dezembro de 2023.

Reis alegou, entre as justificativas, que os carrinheiros que atuam como catadores de materiais recicláveis tiveram a renda e o trabalho impactado pela enchente ocorrida em maio deste ano. Além disso, ele afirma que as perdas enfrentadas por eles "coincidem com o final do prazo para circulação de veículos de tração humana, colocando estes trabalhadores no pior dos mundos, com a perda de suas residências, móveis, roupas e eletrodomésticos, combinada com a proibição de circularem com seus veículos (carrinhos) com os quais ganham a vida".

A matéria recebeu 22 votos favoráveis e cinco contrários. A recusa pela ampliação do prazo foi das bancadas do PL, formada por três parlamentares, e do Novo, que conta com dois representantes na Câmara.