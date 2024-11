Vereadores cobram esclarecimentos sobre atendimento de pessoas autistas

A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana (Cedecondh) da Câmara Municipal de Porto Alegre irá encaminhar uma solicitação de esclarecimentos à prefeitura de Porto Alegre sobre o atendimento em saúde e educação para pessoas autistas. A decisão foi tomada nesta terça-feira (12) em reunião convocada pelo vereador Pedro Ruas (PSOL) para abordar a insatisfação de entidades com o atendimento prestado pelo município a este público.

Na ocasião, foi criticada a ausência de vagas para atendimentos como exames para definir o grau de autismo, consultas psiquiátricas e falta de monitores nas escolas que acolhem os alunos com transtorno do espectro autista. Algumas críticas foram direcionadas ao Centro de Referência do Transtorno Autista (Certa), inaugurado em 2023. Sobre isso, representantes do município consideraram que o Certa foi uma conquista importante, mas que não dá conta de toda a demanda existente.

Participaram da reunião, além do proponente os vereadores Adeli Sell (PT), Biga Pereira (PCdoB), Fernanda Barth (PL) e Alvoni Medina (Republicanos), que preside a Cedecondh. Representando a causa autista, estiveram presentes membros de entidades como Movimento Estadual e Municipal Orgulho Autista Brasil, conselhos municipal e estadual de Pessoas com Deficiência, Associação dos Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo (Afapa) e projeto social Angelina Luz.

Como representantes do município, participaram a coordenadora de Saúde Mental Marta Fradick, a coordenadora da Pessoa com Deficiência e assistente social Georgia Volkmer, a professora responsável pela Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação Renata Pardal e a diretora do Comitê Gestor da Associação Hospitalar Vila Nova, Jociara Alves de Souza.