Comissão da Assembleia aprova relatório com propostas para impulsionar a economia do RS

A Comissão Especial de Desenvolvimento Econômico do RS, presidida pelo deputado estadual Guilherme Pasin (PP), aprovou nesta segunda-feira (11) o relatório final, elaborado por Rodrigo Lorenzoni (PL), com propostas para estimular a economia gaúcha. O documento apresenta um conjunto de medidas que visam tornar o Rio Grande do Sul mais competitivo e atrativo para investimentos.

Após ouvir diversos setores da sociedade, a Comissão identificou as principais demandas e desafios para o desenvolvimento econômico do Estado. Entre as principais propostas, destacam-se a simplificação de processos burocráticos, a redução da carga tributária para as empresas, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento, e a criação de um ambiente mais favorável à inovação.



O relatório enfatiza a análise de indicadores de competitividade, a identificação de gargalos estruturais e a busca por soluções que aumentem a eficiência e a atratividade do Rio Grande do Sul para novos investimentos. "Este relatório expressa a manifestação dos participantes dentro da plausibilidade das sugestões, e esse é o valor da democracia, justamente o respeito pelas opiniões divergentes", pontuou Pasin.



Para o relator, deputado Rodrigo Lorenzoni, “a Comissão, além de caminhos para o fortalecimento de setores estratégicos, buscou incentivar a inovação, simplificar processos, desburocratizar e assegurar a competitividade no RS no cenário nacional e global”.