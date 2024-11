Prefeito de Bagé, Divaldo Lara, renuncia ao cargo

O prefeito de Bagé, Divaldo Lara (PL), anunciou sua renúncia ao cargo nesta quinta-feira (7). Em dezembro, ele finalizaria o seu segundo mandato, e passaria o cargo ao eleito Luiz Fernando Mainardi (PT), após não conseguir eleger sua sucessora Roberta Mércio (PL). Agora, quem comandará a prefeitura durante a transição de governo será o atual vice, Mario Mena Kalil (União).

Em agosto deste ano, Lara foi alvo de operações de busca e apreensão da Polícia Federal. A ação o investiga por uma denúncia de desvio de R$ 10 milhões dos salários de servidores públicos comissionados para um suposto esquema de rachadinha que aconteceria desde 2017. A suspeita é de que o valor teria sido utilizado para fins eleitorais sem sua devida declaração à Justiça.

Ao anunciar a renúncia ao cargo por meio de uma nota, o prefeito afirmou que a decisão se tornou "inevitável" por conta de problemas de saúde físicos e emocionais que tem afetado a ele e a sua família. Além disso, afirmou enfrentar "batalhas e perseguições pessoais que somente são imagináveis para quem vive". Ele também considerou que teve sua vida pessoal "exposta" e seu lar "violado de forma abusiva e inconsequente".

Leia a nota na íntegra



Com o coração apertado me dirijo a vocês para comunicar a decisão de deixar o cargo de Prefeito, o qual ocupei por dois mandatos consecutivos e, no primeiro, galguei a maior votação - jamais vista em uma eleição para o cargo de chefe do Poder Executivo, na cidade de Bagé - com mais de 75% dos votos válidos. Isso não é motivo para soberba ou vaidade, pelo contrário, é motivo de muito orgulho e gratidão.



A decisão de renunciar ao cargo de Prefeito Municipal de Bagé não foi e jamais seria fácil, porém tornou-se inevitável diante dos problemas de saúde - físicos, emocionais - os quais têm afetado tanto a mim quanto a minha família. Enfrento batalhas e perseguições pessoais que somente são imagináveis para quem vive. Nesses oito anos senti a dor da perda de quatro entes queridos: minha mãe e irmãs que perderam a vida para a severidade do câncer, bem como, um sobrinho, de forma cruel.



Tive minha vida pessoal exposta e meu lar violado de forma abusiva e inconsequente, o que causou abalos e traumas às pessoas mais caras e preciosas da minha vida: minha família. Impossível estimar o tempo que necessitarão para se recuperarem e até mesmo se irão, pois as sequelas talvez nunca fechem totalmente.



Deixo o mandato com a convicção de que nossa Bagé seguirá firme e amparada por pessoas competentes, as quais possuem plenas condições de concluir nossa gestão. Agradeço imensamente ao meu Vice-Prefeito, irmão de caminhada, Mário Mena Kalil, ao secretariado, técnicos, servidores da administração e toda a equipe de governo. Aos vereadores, e, especialmente, ao povo de Bagé, minha maior inspiração.



Peço que entendam e respeitem minha difícil decisão, tomada com base no amor por minha família. Que Deus abençoe a todos! Desejo que Bagé continue prosperando e como um exemplo de força, garra e determinação.



Finalizo com um ensinamento e frase da minha mãe Suzana, que ao iniciar todos os meus desafios me dizia: “Começa com PAZ, termina com PAZ!”



Com grande respeito e gratidão,

Divaldo Vieira Lara