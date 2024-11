Exame de DNA aponta 99,99% de chance de esteticista ser filha de Brizola

O ex-governador e líder trabalhista Leonel Brizola, morto há 20 anos, poderá ganhar mais um capítulo na sua história. Isso, porque a esteticista ortomolecular gaúcha Giselda Topper divulgou recentemente um teste de DNA que apresenta 99,99% de certeza de que ela possui parentesco com o político. Especialistas apontam que isso comprovaria um vínculo de paternidade.

Giselda ingressou em 19 de agosto de 2005 com uma ação na 13ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tramitou em segredo de Justiça pela natureza do processo e assim permanece, mesmo depois de extinta. Na ocasião, foram realizados os exames com o sangue dela, de sua mãe e de João e Neusa Brizola, filhos do político. O filho José Vicente não participou. De acordo com o resultado, que saiu em 2008, Giselda é a mais nova e, agora, a única filha viva de Brizola.

"Probabilidade de 99,99% de certeza em favor do vínculo proposto", assinou, em 31 de janeiro de 2008, o biólogo Rodrigo Soares de Moura Neto. "Resultado que comprova a paternidade", escreveu. O especialista é doutor em ciências e professor-adjunto de genética da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas não participou das audiências do processo. A jornalistas, ele citou o laudo assinado por ele e disse que desconhece os outros testes de DNA nesse caso.

"O método mais eficiente é o exame feito diretamente com o suposto pai biológico. Quando não se tem o pai para verificar a possibilidade de vínculo, existe a probabilidade estatística de você não compartilhar material genético, mesmo sendo filho, isso se sabe desde o século 19. Mas, quando há amostras de dois ou três filhos do mesmo pai, aí se tem força estatística suficiente para obter um resultado conclusivo, que foi o que realizamos na Genealógica", explica Rodrigo.

A clínica Genealógica, Diagnósticos Moleculares, no Rio de Janeiro, onde o teste foi realizado, é a mesma responsável pelos exames de DNA dos irmãos de Ayrton Senna e uma suposta filha do piloto de corrida na década de 1990. Nesse caso, entretanto, a paternidade não foi comprovada, com o resultado sendo considerado inconclusivo. Um suposto laudo inconclusivo, segundo o biólogo, pode ter analisado o DNA só de um filho registrado e da requerente e chegado à conclusão que não conseguiu estabelecer vínculo.

Nos anos em que transcorreu o processo judicial, Giselda enfrentava problemas pessoais e teve pouco contato com o seu advogado, Gerardo Xavier Santiago, de outro estado. A seccional carioca da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) cancelou o registro de Santiago. Ele não foi localizado. Já a advogada Vanessa, que tentou recurso quando o processo foi extinto, está trabalhando para a Justiça, portanto, impedida de exercer a advocacia.

Giselda não tem cópia do processo, tampouco condições de requerer pessoalmente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acesso aos autos. "Gostaria de ver os supostos exames que deram o vínculo inconclusivo, mas não tenho condições de viajar ao Rio nem pagar advogado", explica.

A advogada Tatiane Mandião, especialista em direito de família e sucessões do escritório Buffara e Mandião Associados, de Porto Alegre, explica que uma ação rescisória visando alterar a decisão de um processo que transitou em julgado só pode ser analisada por uma instância superior "se a requerente tiver uma nova prova capaz de lhe assegurar um pronunciamento favorável".

Os três filhos conhecidos de Brizola até o momento são frutos do seu relacionamento com Neusa Goulart. A ex-companheira do líder trabalhista Marília Guilhermina Martins Pinheiro diz que Brizola nunca mencionou a existência de uma filha fora do seu casamento com Neusa. No entanto, em seu livro de memórias "Minha Vida com Meu Pai, Leonel Brizola", João Otávio registrou casos de traições do político que atormentavam Neusa e consolidavam a fama de mulherengo do pai. "Sempre soubemos que meu pai teve aventuras com outras mulheres. Os episódios de infidelidade dele foram motivo de brigas, às vezes, discutiam aos berros", narrou.

Os netos que seguiram carreiras políticas, Juliana, Leonel e Brizola Neto, todos filhos de José Vicente, não deram resposta até a publicação desta reportagem. O texto foi publicado pela Agência Folhapress, com apuração do jornalista Cleber Dioni Tentardini, autor do livro O menino que se tornou Brizola.