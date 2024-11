Fepam autoriza avanço em obra no dique da Fiergs em Porto Alegre

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) autorizou a retirada da vegetação no entorno do dique da Fiergs para viabilizar o avanço da obra emergencial realizada no local e que eleva a cota da estrutura para 5,5 metros. O documento foi entregue ao prefeito Sebastião Melo (MDB) pelo governador Eduardo Leite (PSDB) nesta terça-feira (05) durante reunião no Palácio Piratini.

Na ocasião, Melo falou sobre a necessidade de envolver todas as esferas de poder para a resolução dos problemas no sistema de proteção contra cheias. No caso do governo estadual, ressaltou a importância de uma contenção que envolva a bacia hidrográfica do Guaíba para além do município de Porto Alegre.

As obras nos diques da Fiergs e do Sarandi estão entre as que já tiveram sua execução iniciada pela Prefeitura. Além delas, também serão realizados projetos de reparos no Muro da Mauá, incluindo o fechamento de cerca de oito comportas, e nas casas de bomba do município. Nesta terça-feira (05), Melo viajará a Brasília para tentar viabilizar junto ao governo federal a agilidade de recursos para obras de reconstrução.