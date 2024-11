Manuela d’Ávila é oficialmente desligada do PCdoB

A Comissão Executiva do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) divulgou nota neste domingo (3) para comunicar a saída da ex-deputada federal gaúcha Manuela d’Ávila da sigla. “Respeitamos, mas lastimamos tal decisão”, diz o comunicado sobre o desligamento de Manuela.

Manuela do PCdoB ocorre após ela se manifestar em um debate A oficialização da saída dena internet promovido pelo Instituto Conhecimento Liberta (ICL) que está sem partido “por falta de opção, por falta de condições de qual caminho seguir”.

A nota divulgada pelo partido destaca a trajetória da ex-deputada federal na legenda: “Manuela se formou no PCdoB e se integrou ao elenco das lideranças da esquerda e do campo progressista brasileiro. Alcançou esse destaque pela confluência entre suas capacidades, a força e o talento do coletivo militante e a política justa da legenda comunista”.

Leia a nota na íntegra:

Sobre o desligamento de Manuela d’Ávila



Manuela d’Ávila comunicou publicamente sua saída das fileiras do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), depois de mais de duas décadas de militância. Respeitamos, mas lastimamos tal decisão. Ser membro do PCdoB é um ato de liberdade e de convicções.



Manuela se formou no PCdoB e se integrou ao elenco das lideranças da esquerda e do campo progressista brasileiro. Alcançou esse destaque pela confluência entre suas capacidades, a força e o talento do coletivo militante e a política justa da legenda comunista.



Convictos de que no PCdoB Manuela poderia desempenhar papéis relevantes para a reconstrução do País, nesse momento de grandes exigências da luta de classes no Brasil e no mundo, empreendemos com ela um diálogo persistente e respeitoso, no esforço para que o desfecho fosse outro.



O PCdoB, legenda centenária, envolto nas grandes lutas da contemporaneidade, sustentado pelas convicções e compromissos de seu coletivo militante e de suas lideranças, segue em sua jornada por um Brasil democrático, soberano, desenvolvido. Para tal, empenha-se no fortalecimento da frente ampla, impulsionada pela esquerda, num processo de unidade e luta, tática indispensável ao êxito do governo Lula e para isolar e derrotar a extrema-direita.



O PCdoB, na agenda da democracia interna que o rege, iniciará em breve, os debates de seu 16º Congresso. Sempre confiante na sabedoria do seu coletivo e no método de dialogar e interagir com o pensamento progressista e revolucionário de nosso país, irá debater os problemas e dilemas que desafiam a esquerda brasileira a empreender, agora e já, a luta por um Novo Projeto Nacional de Desenvolvimento que, na concepção de seu Programa, é o caminho brasileiro para o socialismo.



Brasília, 3 de novembro de 2024



Comissão Executiva Nacional do Partido Comunista do Brasil (PCdoB)