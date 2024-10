Deputado quer garantir mais transparência em taxas no RS

O deputado Felipe Camozzato (Novo) protocolou projeto de lei para garantir mais transparência nas taxas pagas pelos gaúchos. O objetivo é obrigar a demonstração da correspondência entre o valor da taxa e o custo real do serviço. Conforme o deputado, o projeto prevê que todo o valor a ser cobrado do cidadão tem que ser explicado o motivo. “Atualmente, temos muitas taxas injustas no Rio Grande do Sul, que a população não aguenta mais pagar e não ver o serviço realizado. Por isso, protocolamos esse PL que defende o pagador de impostos”, considera o parlamentar.Felipe Camozzato aponta, ainda, que o projeto tem como objetivo endereçar a resolução de um problema crônico na administração pública: a falta de critério – e também de transparência – para a instituição de taxas.