Secretário Germano Bremm prestará contas do Escritório da Reconstrução à Câmara Municipal

O secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, deverá comparecer à Câmara Municipal da Capital para prestar contas sobre as ações e as despesas do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática na sessão realizada na próxima segunda-feira (04) a partir das 14h. Criada no mês de julho, após o município ser atingido pelas enchentes, a pasta ficou sob a responsabilidade de Bremm e ultrapassou os gastos previstos no projeto de lei que garantiu sua origem.

A bancada do PCdoB chegou a protocolar um requerimento convocando o secretário. "Apenas dois meses depois de implantado, o Escritório de Reconstrução duplicou o custo previsto somente com a contratação de pessoal. As despesas com aumentos salariais da força-tarefa de reconstrução serão de ao menos R$ 2 milhões, sem considerar outros possíveis gastos indiretos. Cabe relembrarmos que o custo estimado era de R$ 1,7 milhão aos cofres públicos, até sua extinção, prevista para dezembro do corrente ano", escreveram os parlamentares na justificativa.

Previsto para ser votado nesta quarta-feira (30), o requerimento acabou saindo da pauta de priorização do dia após o líder do governo no Legislativo, vereador Idenir Cecchim (MDB), confirmar que Bremm compareceria na segunda-feira. Assim, ele irá na condição de convidado e não como convocado.