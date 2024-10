"Grandes lições" das eleições é tema de encontro da Associação Comercial de Porto Alegre

“As grandes lições das eleições de 2024” foi o tema da reunião-almoço MenuPoa da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), nesta terça-feira (29), na sede da entidade, localizada no Palácio do Comércio, no Centro Histórico da Capital. Participaram do encontro, como palestrantes, Cleber Benvegnú, especialista em gestão pública, e Rafa Bandeira, estrategista de campanhas eleitorais nas mídias sociais. No encontro, os dois concordaram sobre a estratégia que levou Sebastião Melo (MDB) à reeleição à prefeitura de Porto Alegre.



Na análise de Benvegnú e Bandeira, fatores como a “persona” política do emedebista e a sua pauta de cidade conquistaram os eleitores. Melo conseguiu nas urnas 406.467 votos, o equivalente a 61,53% dos votos válidos nas grande acerto na campanha, ou seja, a “vinda do centro” para auxiliar o Melo. “O ‘tabuleiro eleitoral’ também foi ganho com o apoio de um partido de Centro como o PSDB; e Melo, em sua chapa partidária, fez composição com a vice, Betina Worm (PL).

"Persona" e pauta de cidade foram fatores para vitória

Benvegnú citou, então, que tanto a “persona” política de Melo e a sua pauta de cidade foram os ingredientes que “ganharam as eleições”, derrotando a candidata do PT, Maria do Rosário. “Pode-se até agregar outros fatores, como por exemplo, a rejeição à candidata adversária, sem dúvida nenhuma."



Ele também lembrou que a “constatação adequada” de Melo no sentido de que precisava abordar a questão da enchente foi importante. Cinco a seis programas também foram destinados para tratar do tema.



“O Melo pautou esse assunto desde a largada (da campanha eleitoral). Ele identificou que tinha esse acerto de contas para fazer junto à sociedade. A adversária tinha estigmas diferentes disto e não tratou”, citou Benvegnú. Ainda de acordo com Benvegnú, Melo fez um diálogo mais plural, mais popular. “Ele conversava da vila ao centro (da cidade) do mesmo modo”.