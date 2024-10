Fuad Noman é reconduzido à prefeitura de Belo Horizonte

Revertendo o resultado da urnas em primeiro turno, o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), garantiu neste domingo sua permanência na prefeitura da capital mineira. Com 100% das seções totalizadas, o candidato alcançou 53,73% dos votos válidos, superando Bruno Engler (PL), com 46,27%.

Fuad é o prefeito mais velho eleito na história de Belo Horizonte. Ele também conseguiu uma virada, já que no primeiro turno o nome do PL havia largado na frente, com 34,38% contra 26,54% do candidato do PSD.

No segundo turno, porém, Fuad liderou as pesquisas desde a primeira semana. O principal trunfo foi atrair para seu nome a maioria dos votos dos candidatos que saíram derrotados no dia 6, em uma frente ampla contra Engler, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mesmo contando com o apoio da esquerda, Fuad evitou atos públicos com nomes desse segmento para não afugentar um eleitorado de centro e de direita que votou em Mauro Tramonte (Republicanos) e Gabriel Azevedo (MDB), respectivamente terceiro e quarto colocados no primeiro turno. Nas propagandas eleitorais, ele manteve a estratégia de ligar sua imagem às obras em andamento na cidade.