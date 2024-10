Fernando Marroni (PT) venceu a disputa pela prefeitura de Pelotas com 50,36% dos votos. O petista venceu no segundo turno contra Marciano Perondi (PL), que registrou 49,64% dos votos. De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a apuração das urnas encerrou às 19h14min.