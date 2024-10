Eduardo Pimentel é eleito prefeito de Curitiba, em uma das eleições mais acirradas do País

Em uma acirrada disputa dentro do campo conservador, Eduardo Pimentel (PSD) conquistou a maioria do eleitorado e foi eleito prefeito de Curitiba neste domingo (27). Apadrinhado pelo atual governador Ratinho Junior (PSD), o atual vice-prefeito superou Cristina Graeml (PMB) - com 92,49% das urnas apuradas, o eleito tinha 57,34% dos votos, contra 43,66% de Graeml.A disputa em Curitiba, QG da Operação Lava Jato e capital de um dos Estados mais alinhados à direita, foi uma das mais acirradas do País. O apoio declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro a Cristina Graeml às vésperas do primeiro turno foi visto como fundamental para que a jornalista, mesmo num partido nanico, garantisse o seu lugar no duelo final. O episódio pegou o PL de surpresa, já que a sigla tem o vice na chapa de Pimentel, Paulo Martins. Na campanha de segundo turno, Bolsonaro evitou novas manifestações públicas a favor de Graeml.