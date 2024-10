Igor é eleito prefeito de Belém, primeira capital a confirmar resultados do segundo turno

A primeira capital brasileira a definir prefeito no segundo turno foi Belém. Repetindo a rapidez da apuração do primeiro turno, a capital paraense confirmou, às 17h30min, a eleição de Igor Normando (MDB). Com 93,98% das urnas apuradas, o candidato emedebista superou matematicamente Delegado Eder Mauro (PL). Ao final da apuração, Igor tinha 56,36% dos votos válidos, contra 43,64% do adversário. Atual deputado estadual, Igor assumirá no lugar de Edmilson Rodrigues (Psol), que ficou fora do segundo turno.