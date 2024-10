Urnas são fechadas em todo o País

As urnas eleitorais foram fechadas há instantes em todo o País, às 17h de Brasília. Ao todo, o segundo turno da corrida para as prefeituras é realizado em 51 cidades, das quais 15 delas capitais. São elas:



Anápolis (GO)

Aparecida de Goiânia (GO)

Aracaju (SE)

Barueri (SP)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Camaçari (BA)

Campina Grande (PB)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Caucaia (CE)

Caxias do Sul (RS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Diadema (SP)

Fortaleza (CE)

Franca (SP)

Goiânia (GO)

Guarujá (SP)

Guarulhos (SP)

Imperatriz (MA)

João Pessoa (PB)

Jundiaí (SP)

Limeira (SP)

Londrina (PR)

Manaus (AM)

Mauá (SP)

Natal (RN)

Niterói (RJ)

Olinda (PE)

Palmas (TO)

Paulista (PE)

Pelotas (RS)

Petrópolis (RJ)

Piracicaba (SP)

Ponta Grossa (PR)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

Ribeirão Preto (SP)

Santa Maria (RS)

Santarém (PA)

Santos (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São José dos Campos (SP)

São Paulo (SP)

Serra (ES)

Sumaré (SP)

Taboão da Serra (SP)

Taubaté (SP)

Uberaba (MG)