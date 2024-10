Boulos entra com ação de investigação eleitoral contra Tarcísio e Nunes

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou que sua campanha entrou com uma ação de investigação eleitoral por abuso de poder político no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), após o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmar sem provas que o

Primeiro Comando da Capital (PCC) orientava voto em Boulos.

"No dia da eleição, na boca do governador do Estado, vem mais um ataque e uma mentira inacreditável ao lado do meu adversário. Isso mostra, de um lado, o desespero dos nossos adversários e um ataque sem limite. De outro lado, alguém que está sentado na cadeira de governador se sujeitar a desempenhar um papel como esse para tentar influenciar no resultado das eleições", criticou Boulos em coletiva de

imprensa convocada para comentar o tema.



Ele disse que espera uma ação rápida da Justiça Eleitoral. "Isso é crime eleitoral e, por isso, nós

acabamos de entrar no TRE com uma ação de investigação eleitoral, a ação mais grave que se pode entrar na justiça eleitoral, por abuso de poder político contra o governador Tarcísio de Freitas e o meu

adversário, que é o beneficiário, e também pela divulgação de informação falsa", disse Boulos.



Mais cedo, o republicano disse que houve interceptação de mensagens em conversas com orientações

supostamente emanadas de presídios orientando pessoas a votar em determinados candidatos. Quando

perguntado quem seria o candidato a que ele se referia, o governador disse "Boulos". Para o

candidato do PSOL, isso denota o "desespero" dos adversários por causa do crescimento de sua candidatura nos últimos dias.



Em nota, o presidente do diretório estadual do PT, Kiko Celeguim, e o presidente do diretório

municipal do PT, Laércio Ribeiro, afirmaram que o governador "deveria ser preso por usar a máquina

pública para cometer crime eleitoral". Segundo eles, Freitas fez uma tentativa desesperada de

encobrir os supostos vínculos de Ricardo Nunes com o PCC.