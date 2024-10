Melo e Rosário se enfrentam em último debate antes das eleições nesta sexta (25)

O último confronto na televisão entre os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições em Porto Alegre acontecerá na sexta-feira (25), dois dias antes do pleito de 27 de outubro. Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB), que busca a reeleição, se encontram no debate que será realizado pela RBSTV, a partir das 22h.No mesmo dia e horário, a emissora também realizará debates em Caxias do Sul, entre Adiló Didomenico (PSDB) e Maurício Scalco (PL); em Pelotas, entre Fernando Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL); e em Santa Maria, entre os candidatos Rodrigo Decimo (PSDB) e Valdeci Oliveira (PT).