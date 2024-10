Pesquisa Atlas Intel: Sebastião Melo tem 55,5% e Maria do Rosário, 41,3%

Sebastião Melo (MDB) está à frente na corrida eleitoral em Porto Alegre de acordo com nova pesquisa divulgada pela AtlasIntel nesta terça-feira (22). O candidato a reeleição teria 55,5% das intenções de voto, contra 41,3% de Maria do Rosário (PT). Ainda, 2,7% afirmaram que votarão em branco ou nulo e 0,5% ainda está indeciso.

Ao considerar apenas os votos válidos, a diferença aumenta: Melo tem 57,2% e Maria 42,8%, uma diferença de 14,4 pontos porcentuais. Esse foi o primeiro levantamento do instituto sobre as intenções de voto no segundo turno da cidade.

A pesquisa também indicou uma rejeição à petista, com apenas 33% dos respondentes considerando sua imagem positiva, ante 64% que consideram negativa e 5% dizem não saber. Com Melo, a situação foi diferente: 53% consideraram positiva, 45% negativa e 2% não souberam responder.



Rivais ideológicos e cabos eleitorais da disputa municipal, o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm os mesmos 42% de imagem positiva e 55% de negativa. Já o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) possui 39% de respostas para uma boa imagem, empatado numericamente com a visão negativa, enquanto 22% afirmam não saber.

O perfil dos eleitores também foi mapeado pela pesquisa. Melo vai melhor entre homens (58,8%), evangélicos (85,1%) e idosos entre 60 e 100 anos (71,3%). Em relação a renda, tem 64,5% de menções entre quem recebe de R$ 3 mil a R$ 5 mil mensais e 69,7% dos beneficiários do Bolsa Família.

Maria, por sua vez, performa melhor entre mulheres (44,2%), pessoas na faixa etária de 25 a 34 anos (69,4%) e agnósticos ou ateus (77,9%). No aspecto financeiro, ela possui 55,3% de eleitores que tem renda familiar de até R$ 2 mil e apenas 30,7% dos beneficiários do Bolsa Família.

O instituto Atlas recrutou digitalmente 1.189 eleitores da cidade de Porto Alegre entre os dias 15 e 20 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-03151/2024.