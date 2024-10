Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre neste final de semana

A última semana de campanha dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre antes da realização do segundo turno das eleições no próximo domingo (27) começa com gravações para o horário eleitoral e encontros com apoiadores.

Segunda-feira (21)

Maria do Rosário (PT)

7h30min - Ação no Pronto Atendimento da Bom Jesus

14h - Gravações de TV

18h30min - Plenária de fiscalização na Fetrafi, no Centro Histórico

Sebastião Melo (MDB)

09h30min - Reunião com a coordenação da campanha, no Centro Histórico

13h - Mobilização no Parcão

14h30min - Gravação para programa de TV no bairro Bom Jesus

20h - Jantar com apoiadores no bairro Moinhos de Vento