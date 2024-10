Ainda em clima de campanha, ritmo de votação é lento na Câmara Municipal de Porto Alegre

Ao longo da campanha do primeiro turno das eleições municipais deste ano, que definiu a composição da próxima legislatura da Câmara Municipal de Porto Alegre, os parlamentares desaceleraram o fluxo de votação de projetos. Com o fim das disputas proporcionais, no entanto, a Casa não voltou à normalidade e o quórum das sessões permaneceu sendo derrubado pelos vereadores. Agora, porém, o compromisso que os afastam do Parlamento é o apoio aos candidatos à prefeitura que concorrem no segundo turno.

Após a realização do primeiro turno das eleições, realizado no primeiro domingo do mês (06), deveriam ter acontecido quatro encontros no Legislativo para a apreciação de projetos. Na prática, porém, apenas uma das sessões, realizada no dia 9 de outubro, contou com votação das proposições apresentadas tanto pelo Executivo quanto pelos parlamentares. Em todos os demais, não houve quórum suficiente para a análise das matérias propostas.

Na ocasião, foram aprovados dois projetos. Entre eles, estava a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que orienta as metas e as prioridades das finanças municipais para o próximo ano e a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). A matéria, no entanto, foi apreciada apenas no limite final do prazo para votação.

Além disso, foi aprovada a concessão de um título de cidadão proposta pelo vereador Márcio Bins Ely (PDT). Aliás, as homenagens, que já eram comuns na pauta dos parlamentares, têm se intensificado ao longo do período eleitoral. Uma terceira votação chegou a ser iniciada em um projeto de autoria do vereador Airto Ferronato (PSB) e que trata de alterações na legislação do estacionamento temporário de veículos na Capital. Entretanto, o quórum foi derrubado antes que a apreciação da pauta pudesse ser concluída.