Saiba as propostas de Melo e Rosário para emprego e renda, meio ambiente e para população idosa

As áreas de emprego e renda e do meio ambiente estão no centro das discussões sobre o futuro de Porto Alegre. Também o crescimento da população idosa no País impõe a pauta de políticas públicas voltadas para esse segmento. Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre no segundo turno das eleições municipais de 2024, Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) esboçam em seus planos de governo as principais propostas para estes temas. O Jornal do Comércio separou em tópicos as ações prioritárias apresentadas pelas chapas nos documentos enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre estes assuntos. Confira: • LEIA TAMBÉM: Confira os planos de governo de Melo e de Rosário para Porto Alegre

Emprego e renda

Sebastião Melo: • Fortalecer programas existentes, como Creative, Centro+ e 4D



• Potencializar Escritório do 4º Distrito



• Ampliar programas de microcrédito



• Implementação de Hubs Comunitários de Inovação e o Territórios Inovadores



• Fortalecer setores de turismo e eventos



• Manter atuais taxas de impostos e reduzir quando possível



• Implementar programa de cashback do ISS



Maria do Rosário: • Fomento à infraestrutura de inovação, tendo como modelo o Projeto Porto Alegre Tecnópole



• Agilizar e incentivar micro e pequenas empresas e startups



• Revisar o Parque Tecnológico Urbano do 4º Distrito



• Fomentar iniciativas que promovam a empregabilidade de minorias sociais e pessoas com deficiência

Meio Ambiente

Sebastião Melo: • Conclusão do Plano de Ação Climática



• Constituir o plano emergencial e o plano urbanístico ambiental da região das ilhas



• Criar novas áreas para a implementação de Territórios Urbanos



• Criação de parque linear ao longo da Avenida Ipiranga



• Ampliar a produção de mudas de árvores • Implementar pontos de monitoramento da qualidade do ar



Maria do Rosário: • Retomada do Viveiro Municipal com a implantação de um banco de sementes de espécies vegetais



• Criação de usinas de compostagem



• Implantação de parques lineares na Orla do Guaíba e nas microbacias



• Geração própria de energia elétrica, especialmente através de painéis fotovoltaicos



• Substituição total da iluminação pública por lâmpadas LED



Ações para idosos