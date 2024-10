Veja as agendas dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre nesta quarta (16)

Na disputa pelo segundo turno das eleições municipais, os candidatos Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) se encontrarão em debate promovido pelo Correio do Povo e pela Rádio Guaíba no início da tarde de quarta-feira (16). Para além disso, as agendas divergem. Enquanto Maria concede entrevistas à imprensa e participa de eventos com apoiadores, Melo foca em reuniões internas e gravação de materiais de campanha. Confira o cronograma completo:

Maria do Rosário (PT)

13h10min - Debate Rádio Guaíba e Correio do Povo

15h - Entrevista à imprensa

17h45min - Entrevista à imprensa

19h - Entrevista à imprensa

20h - Ato da Cultura no Bar Ocidente

21h30min - Bate-papo com a bancada LGBTQIA+ no Work Room Bar

Sebastião Melo (MDB)

10h - Reunião interna

13h10min - Debate Rádio Guaíba e Correio do Povo

15h - Gravação de material de campanha

As agendas estão sujeitas a alterações.