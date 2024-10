Ministra Cármen Lúcia parabeniza TRE-RS pela condução das eleições após as enchentes

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, parabenizou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) pela condução das eleições municipais deste ano após enchentes assolarem o Estado. Em visita à sede da justiça eleitoral gaúcha nesta terça-feira (15), ela afirmou ter dado atenção especial ao Rio Grande do Sul e às demandas trazidas pelo presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes durante a realização do pleito.

LEIA TAMBÉM: Abstenção foi mais alta em cidades afetadas pela enchente

Ao falar sobre a excelência do trabalho dos tribunais eleitorais no exercício das suas funções, a ministra repetiu uma expressão que utilizou em plenário logo após o dia 6 de outubro. “Este é o Brasil que dá certo; e se dá certo com a Justiça Eleitoral é sinal que pode dar certo em muitas outras coisas que são prioritárias para o bem estar povo brasileiro. A Justiça Eleitoral cumpre de forma modelar o que a Constituição brasileira atribui aos Poderes, ou seja, a função de construir uma sociedade livre, justa e solidária". Além disso, disse que estará auxiliando novamente na condução do segundo turno das eleições para que seja "também um modelo para o mundo".

Na mesma linha, Moraes agradeceu a todos os realizadores do pleito pelo bom andamento das eleições municipais no Estado e creditou esse resultado à União. De acordo com ele, as prioridades definidas ao longo do primeiro turno deverão seguir presentes nesta nova etapa. Assim, elenca como foco da Justiça Eleitoral “assegurar a isonomia para candidatos e partidos, e tranquilidade ao eleitor na hora do voto, especialmente no que se refere à segurança e também à acessibilidade".