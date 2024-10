No Dia do Professor, Leite anuncia retorno das promoções na carreira do magistério gaúcho

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nesta terça-feira (15), Dia do Professor, a retomada das promoções na carreira do magistério, o que não ocorria há uma década. Segundo o Governo do Estado, a medida beneficiará mais de 23 mil professores e cerca de 200 especialistas em educação.

A previsão é de que 81% dos professores que cumpriam os requisitos legais possam ser promovidos. Para concorrer, é preciso ser servidor efetivo da rede estadual, ter concluído o estágio probatório e possuir interstício mínimo de três anos de serviço na classe atual da categoria. O processo de avaliação levará em consideração critérios de antiguidade e merecimento, conforme as regras estabelecidas pela Lei N.º 6.672/74 e suas alterações.

As promoções serão realizadas em duas etapas: a primeira metade dos servidores será promovida em 2025; a segunda, em 2026. Com isso, o governo estima um impacto financeiro de R$ 19,1 milhões em 2025 e R$ 61,5 milhões em 2026.

A carreira do magistério estadual está estruturada em seis classes, que vão de A a F, além de seis níveis de habilitação. As promoções ocorrem de classe a classe, avançando no quadro de forma a incentivar a permanência dos profissionais da educação no serviço público.