PDT de Porto Alegre cancela coletiva sobre apoio no segundo turno; posição será informada por nota oficial

O PDT e Juliana Brizola chegaram a convocar coletiva de imprensa às 17h30min desta quinta-feira (10) para anunciar o posicionamento do partido no segundo turno. No entanto, a agenda foi desmarcada e a informação é de que uma nota oficial será emitida. Nas eleições municipais em Porto Alegre, o segundo turno será disputado entre o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) no próximo dia 27. No primeiro turno, a chapa da pedetista foi a terceira colocada e obteve 136.783 votos, equivalente a 19,69% dos válidos.

há uma "tendência" de apoio à chapa do PT De acordo com a pedetista, o fato de que sua sigla compõe o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) tem um peso. Além disso, afirmou que "o outro lado significa questões bem piores", em referência à candidatura de Melo. Juliana indicou à reportagem do Jornal do Comércio na terça-feira (8) que

Outra questão a ser observada é que a campanha de primeiro turno de Juliana Brizola focou em críticas à atual gestão do Executivo em Porto Alegre. Nos debates, por exemplo, a pedetista destacou os temas da educação, da saúde e da prevenção contra enchentes como mal executados pela administração de Melo, enquanto à petista os comentários foram relativos a uma avaliação que Juliana tem de uma certa dificuldade de representantes do PT em dialogar com partidos de posições políticas diferentes.