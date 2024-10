Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta quinta

As agendas dos candidatos que concorrem em segundo turno à prefeitura de Porto Alegre se encontram em dois momentos nesta quinta-feira (10): em um debate realizado na Rádio Gaúcha e em uma reunião promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). Confira as agendas completas:

Maria do Rosário (PT)

8h10min - Debate na Rádio Gaúcha

10h - Gravação de material de campanha

14h30min - Gravação de material de campanha

15h - Entrevista para o Jornal do Comércio

17h - Reunião no Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

Sebastião Melo (MDB)

8h10min - Debate na Rádio Gaúcha

13h30min - Gravação de material de campanha

17h - Reunião no Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

19h - Reunião com candidatos a vereadores da coligação

As agendas de ambos os candidatos estão sujeitas a alterações.