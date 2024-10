Indígenas e quilombolas foram eleitos para 24 prefeituras

Nas eleições municipais realizadas no domingo foram eleitos como prefeitos candidatos indígenas e quilombolas em 24 cidades brasileiras, nenhuma delas no RS. Na disputa pelo Legislativo, se elegeram como vereadores 214 indígenas e 334 quilombolas. Em ambos os casos, a maioria dos escolhidos pela população são homens.

O estado de Goiás terá quatro cidades governadas por quilombolas: Fernando Cardoso (União) venceu em Cromínia; Chico Vaca (PL), em Corumbá de Goiás; Vilmar Kalunga (PSB), em Cavalcante; e Ney Novaes (PT), em Professor Jamil. Enquanto isso, no Tocantins, foram três municípios: Chapada da Natividade, onde venceu Elio Dionizio (Republicanos); São Félix do Tocantins, que elegeu Gercimar (Republicanos); e Peixe, que terá o prefeito Cezinha (MDB).

Em outros estados, foram eleitos: Nivaldo Araújo (PSB), em Alcântar (MA); Valdenir (Mobiliza), em Nova Olinda do Maranhão (MA); Jocivaldo Joci (PT), em Antônio Cardoso (BA); Dr. Arismário (Avante), em Santaluz (BA); Tati Cobra (União), em Borda da Mata (MG); Cilinha (PSD), em Vargem Alegre (MG); Bel Júnior (PP), em Senador Sá (CE); Fabiano Lira (PT), em Brejo do Piauí (PI), Dr. Victor Maruyama (Podemos), em Barra do Turvo (SP); e Aluísio do Teca (Republicanos), em Mocajuba (PA).

Enquanto isso, os indígenas comandarão o Executivo em sete municípios. A Região Norte representa a maioria deles, lá se elegeram Egmar Curubinha (PT), da etnia tariana, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas; Dr. Raposo (PP), da etnia makuxí, em Normandia, em Roraima; e Tuaua Benísio (Rede), também da etnia makuxí, em Uiramutã, também em Roraima.

Além deles, foi eleito o Cacique Marcos (Republicanos), da etnia xucuru, em Pesqueira (PE) e a única mulher da lista, a candidata Ninha (PSD), da etnia potiguar, que comandará Marcação, na Paraíba.