Maria do Rosário inicia campanha para segundo turno com entrevistas à imprensa

No primeiro dia de campanha do segundo tuno para a prefeitura de Porto Alegre, a candidata pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Maria do Rosário, passou a manhã desta segunda-feira (7) concedendo entrevistas a veículos de comunicação. À Rádio Gaúcha falou por 15 minutos após a inserção do oponente, Sebastião Melo (MDB).

Com foco no alto número de abstenções registrados na votação da Capital – 31,51%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) –, Maria mostrou-se também identificada com as causas de Juliana Brizola (PDT) e aberta a uma possível aliança. “A decisão de Juliana será importantíssima, e eu quero somar ao que ela conquistou”, destacou a candidata durante o programa Gaúcha Atualidade.

Na oportunidade, ela afirmou apostar na ampliação do seu tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV para esta nova etapa: “Eu estou muito segura do programa que apresento à cidade. Diferentemente do que o candidato Melo diz, eu não preciso de um Banco Central, eu tenho que ter o desenvolvimento na cidade. Na gestão atual, do ponto de vista da economia, eu observo uma perda de potência para a Região Metropolitana e demais cidades-polo e para o Brasil”.

De acordo com a sua assessoria, os próximos compromissos com a imprensa seriam avaliados ao longo do dia para preservar a voz da candidata (ainda bastante rouca após os discursos do dia anterior).