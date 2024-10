Em Porto Alegre, 345.544 eleitores não foram votar neste domingo de eleição, o que representou 31,5% do total dos votantes registrados na cidade, que é de 1.096.620. O número é superior aos votos conquistados por Sebastião Melo (MDB), candidato à reeleição que chegou à frente no primeiro turno com 345.420 votos - 124 a menos que as abstenções. Maria do Rosário (PT), segunda colocada, recebeu 182.533 votos.

Entre os municípios gaúchos, a Capital apresentou o maior percentual de abstenção nas eleições. O Estado, como um todo, teve 23% de abstenção no 1º turno. "Nas circunstâncias, a abstenção é considerada baixa, semelhante ao que tivemos nas eleições anteriores, quando o cenário ainda era pandêmico", avaliou o presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes.

Além da Capital, um dos maiores índices de abstenção ocorreu em Eldorado do Sul, Região Metropolitana, onde 25% dos eleitores não votaram. Considerando a catástrofe climática que atingiu o município, o índice foi considerado positivo pelo presidente do Tribunal, que reforçou a "consciência cívica" da população.

"Mesmo diante das dificuldades, conseguimos atingir a abstenção, de certa forma, aceitável. O que nos faz levar em consideração que estamos diante um Estado altamente politizado", reforçou Moraes.

No entanto, nas quatro eleições municipais anteriores, a abstenção em primeiro turno só foi superior em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19. Naquela ocasião, 358.217 pessoas deixaram de votar em Porto Alegre, 33,08% do eleitorado à época. Antes disso, as abstenções foram de 247.472 - 22,53% do total de eleitores aptos em 2016, e de 199.657 - 18,55% -, em 2012.

Na Capital, a apuração dos votos terminou por volta das 20h20min. Porém, o segundo turno já havia sido confirmado uma hora antes, avalizando a disputa entre o emedebista Sebastião Melo (49,72%) e a petista Maria do Rosário (26,28%). Fora do segundo turno, Juliana Brizola (PDT) fez 136.783 votos. Na sequência, se entrassem na contagem dos votos válidos, estariam votos em branco, escolha de 31.379 eleitores, seguido pelo candidato Felipe Camozzato (Novo), que somou 26.603, pouco à frente dos 25.012 votos nulos. Os demais candidatos somaram 3.326 votos.