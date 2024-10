Presidente do TSE diz que pleito ocorreu 'sem hostilidades' e em 'absoluta normalidade'

A presidente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, avaliou no início da noite de ontem que o primeiro turno das eleições municipais ocorreu "com tranquilidade, sem hostilidades maiores". Segundo ela, houve "um ou outro que se exalta, mas tudo dentro da mais absoluta normalidade".

Ao falar com jornalistas no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede da Corte, em Brasília, a ministra também comentou que os dados sobre dinheiro apreendido por compra de votos e outros ilícitos eleitorais preocupam, e que a Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de R$ 20 milhões em espécie e pouco mais de R$ 20 milhões em outros bens no período eleitoral.

"Isso é preocupante para todo mundo, mas nós não tínhamos, antes dessa eleição, dados concretos sobre dinheiro. Agora nós vamos trabalhar com isso para ver como nós podemos nos esmerar para o aperfeiçoamento do processo democrático brasileiro", disse a ministra.

Ao ser questionada sobre o assunto, ela também afirmou que a Justiça Eleitoral vai trabalhar com a Polícia Federal e o Ministério Público para investigar as apreensões, que são oriundas de suspeitas de compra de votos.

A apuração dos votos foi acompanhada no TSE pelos ministros do tribunal e do Supremo Tribunal Federal (STF), entre eles o presidente da Corte, ministro Luis Roberto Barroso, que reforçou que as eleições ocorreram neste domingo sem sobressaltos.

Mais de 155 milhões de eleitores estavam aptos a votar em 5.569 municípios neste primeiro turno.

O segundo turno, em 27 de outubro, poderá ser realizado em 103 municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura teve mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno.