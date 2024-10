UP, PSTU, PRTB e PCO somam menos de 0,5% em Porot Alegre

 Luciano Schafer - Foi em tom otimista que Luciano Schafer (UP), candidato à prefeitura de Porto Alegre, avaliou o processo eleitoral do partido. O candidato votou na Escola Adventista do bairro Sarandi, acompanhado de sua vice, Amanda Benett (UP). Ele se mostrou satisfeito com sua campanha e destacou o apoio do povo e da militância de seu partido. A chapa fez 1.476 votos (0,21%).

 Fabiana Sanguiné - Candidata à prefeitura de Porto Alegre, Fabiana Sanguiné (PSTU) chegou ao seu local de votação acompanhada pelo vice de sua chapa, Regis Ethur (PSTU). Ela votou no Instituto da Providência, no Centro Histórico. "Cumprimos um papel importantíssimo nesse primeiro turno, que era ter uma voz e projetos que dissessem a respeito da classe trabalhadora, que representassem saídas e propostas concretas para esta classe, além de denunciar o desmonte do serviço público." A chapa fez 1.163 votos (0,17%).

 Carlos Alan - Candidato à prefeitura da Capital, Carlos Alan (PRTB) votou no início da tarde, no Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, no Parque Santa Fé. "A principal mensagem que queremos passar é que Porto Alegre não precisa de políticos, e sim de gestores. É nessa batida que entendemos precisamos profissionalizar ainda mais a parte política." A chapa fez 483 votos (0,07%).

 Cesar Pontes - Candidato pelo Partido da Causa Operária (PCO), Cesar Pontes votou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Cidade Jardim, no bairro Nonoai. Após o voto ergueu o punho, segundo ele, um gesto de luta. "Estamos participando justamente porque existe uma brecha da burguesia e usamos esse espaço para defender o nosso projeto libertário." A chapa fez 204 votos (0,03%).