Jessé Sangalli (PL), Karen Santos (PSOL) e Comandante Nádia (PL) lideram votação para Câmara Municipal

Na votação para a Câmara Municipal de Porto Alegre, candidatos do PSOL e do PL lideram o ranking de mais votados. Os três primeiros da lista são Jessé Sangalli (PL), Karen Santos (PSOL ) e Comandante Nádia (PL), nessa ordem. Todos eles concorrem à reeleição e aumentaram a quantidade de votos obtidos em relação às últimas eleições municipais, em 2020.

Jessé Sangalli (PL) aumentou sua votação em 502%. Em 2020, quando concorreu pelo Cidadania, ele havia recebido 3.814 votos. Agora, conseguiu aumentar em mais de sete vezes, sendo o mais votado com 22.960 votos. Atrás dele, está a vereadora Karen Santos (PSOL), com um aumento mais singelo, mas ainda bastante expressivo. Quando se elegeu para a atual legislatura, ela foi a vereadora mais votada, com 15.702 votos. Agora, ela alcançou 20.197 votos.

Em terceiro lugar, a Comandante Nádia (PL) atingiu 18.009 eleitores, mais do que os 11.172 conquistados em 2020. O quarto lugar ficou com Ramiro Rosário (Novo). Em 2020, ele havia sido eleito pelo PSDB com 4.471 votos. No novo partido, conquistou 16.450.

A única candidata entre os cinco mais votados que não está concorrendo à reeleição é a quinta da lista. Grazi Oliveira (PSOL) conquistou 14.318 votos. Ao longo da campanha, ela recebeu apoio do atual deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) que em 2020 também foi o quinto vereador mais votado, com 9869 votos.