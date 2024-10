Cenário das prefeituras é conhecido no Brasil

A votação do primeiro turno das eleições municipais foi encerrada às 17h (horário de Brasília) em todo o País e, segundo a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, transcorreu com tranquilidade e sem ocorrências significativas. No total, foram registrados 911 crimes eleitorais e comuns associados ao pleito em todo o Brasil.

Neste primeiro turno, os eleitores votaram para eleger vereadores e prefeitos. Em cinco cidades do Brasil, o eleitorado participou também de consultas populares - como em Belo Horizonte, onde os eleitores reprovaram, por 84% dos votos, a proposta para uma nova bandeira do município.

Até as 22h deste domingo, faltando resultados de 103 municípios, PSD (877 prefeituras), MDB (845) e PP (743) eram os partidos com maior número de candidatos eleitos em primeiro turno. As mesmas siglas lideraram a lista final de eleitos em 2020, com o PSD somando a maioria das prefeituras. Ao todo, mais de 155 milhões de eleitores estavam aptos a votar em 5.569 municípios brasileiros.