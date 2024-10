TRE-RS realiza teste de integridade neste sábado

A definição das urnas eletrônicas que serão submetidas ao teste de integridade e ao teste de autenticidade ocorreu na manhã deste sábado (05), a partir das 7 horas, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), na rua Duque de Caxias, 350, em Porto Alegre.



Desde 2002, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que todos os Tribunais Regionais do País promovam a auditoria das urnas utilizadas no dia da votação, no âmbito de suas circunscrições. Realizadas por amostragem, as auditorias de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas compreendem:



Teste de Integridade - Simula uma votação oficial com urnas eletrônicas e candidatos oficiais, escolhidas na véspera do dia da votação por indicação de entidades fiscalizadoras ou por sorteio, com cédulas de papel preenchidas por pessoas da sociedade civil.



Os votos das cédulas são digitados em um sistema de apoio e também na urna eletrônica para que, ao final da votação, sejam comparados os resultados. Todo o procedimento é filmado e acompanhado por auditoras e auditores externos.



Teste de Integridade com Biometria - após votarem em suas respectivas seções eleitorais, os eleitores aceitam o convite e habilitam a urna eletrônica para os mesmos procedimentos do teste tradicional.



Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais - se dá por meio da verificação da autenticidade (assinaturas digitais) e integridade (resumos digitais) dos programas instalados nas urnas eletrônicas nos próprios locais, antes do início da votação.



Foram escolhidas 35 urnas eletrônicas, por meio de indicação de partidos políticos e entidades de fiscalização ou por sorteio, para serem auditadas. Destas, 25 serão submetidas ao Teste de Integridade, duas ao Teste de Integridade com Biometria e oito ao Teste de Autenticidade.



Para o Teste de Integridade foram sorteadas as seguintes Zonas:



Zona 159 - Seção 245 Porto Alegre



Zona 159 - Seção 184 Porto Alegre



Zona 158 - Seção 007 Porto Alegre



Zona 010 - Seção 115 Cachoeira do Sul (indicação MDB)



Zona 088 - Seção 089 Veranópolis



Zona 056 - Seção 055 Taquari



Zona 110 - Seção 193 Imbé



Zona 130 - Seção 089 São José do Norte



Zona 129 - Seção 085 Nova Petrópolis



Zona 137 - Seção 049 São Marcos



Zona 052 - Seção 049 São Luiz Gonzaga



Zona 105 - Seção 025 Campo Bom



Zona 061 - Seção 186 Farroupilha



Zona 161 - Seção 006 Porto Alegre



Zona 054 - Seção 089 Soledade



Zona 096 - Seção 087 Roque Gonzales



Zona 077 - Seção 030 Osório



Zona 043 - Seção 051 Santa Vitória do Palmar



Zona 091 - Seção 086 Humaitá



Zona 068 - Seção 018 Flores da Cunha



Zona 038 - Seção 125 Pântano Grande



Zona 015 - Seção 026 Chapada



Zona 141 - Seção 007 Santo Antônio das Missões



Zona 140 - Seção 023 Coronel Bicaco



Zona 120 - Seção 048 Horizontina



Zona 063 - Seção 003 Bom Jesus



Zona 013 - Seção 045 Candelária





Para o Teste de Autenticidade foram escolhidas as seguintes Zonas:



Zona 019 - Seção 024 Encruzilhada do Sul



Zona 026 - Seção 016 Jaguari



Zona 142 - Seção 181 Bagé



Zona 020 - Seção 068 Erechim



Zona 029 - Seção 047 Santa Clara do Sul



Zona 067 - Seção 057 Relvado



Zona 031 - Seção 150 Montenegro



Zona 169 - Seção 254 Caxias do Sul



Os trabalhos das auditorias são públicos, com participação de representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público, bem como de qualquer pessoa interessada.

Oito seções que passarão pelo teste de autenticidade



Conforme determina a Resolução Nº 23.673 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), oito sessões foram sorteadas e vão passar pelo teste de autenticidade, neste domingo, 6 de outubro, de eleições. O teste autenticidade será feito na seção eleitoral a partir das 7 horas. Esse teste de autenticidade é feito com o juiz eleitoral, Ministério Público, OAB e demais representantes da sociedade.

Locais dos testes de integralidade

No primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, os locais dos teste de integridade serão na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), no saguão do prédio 30, e na sala 807, do prédio 50 (com Biometria).



Sistema absolutamente confiável



O desembargador eleitoral Nilton Tavares da Silva ressaltou a importância de mostrar para a sociedade a confiabilidade do sistema e especialmente da urna eletrônica. Ele disse que há vários anos o Brasil adotou o uso da urna eletrônica, sendo quase um dos países pioneiros nesta prática.



O desembargador lembrou que foi natural que, em um primeiro momento, houvesse desconfiança. “Ao longo desses anos, porém, tem se demonstrado a partir desses testes, que há credibilidade e que há lisura absoluta em relação ao sistema. É importante que o eleitor, ao digitar o seu voto, tenha confiança absoluta de que ele escolheu o seu candidato para representá-lo. Então, é isso é basicamente a razão desse evento para demonstrar essa transparência, que se busca”, salientou.